20:01
14 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, 13 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, 13 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Метро у Харкові. Справа Януковича в суді
Випуск новин
20:00, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Що можна їсти після 20:00: дієтологи назвали список продуктів

18:15, сьогодні 1475 Читать новость на русском
Що їсти ввечері
Що їсти ввечері / xvatit.com

Не їсти після 18:00 – застарілий міф, який давно потрібно розвіяти

Дієтологи радять не їсти за 3-4 години до сну, однак не слід зловживати цим та краще їсти правильні продукти.

Легкозасвоювані продукти

Це овочі, відварна картопля, морепродукти, риба та солодкі фрукти. Від йогуртів та бульйонів краще відмовитись, бо вони дуже швидко виводяться із організму.

Низькокалорійна їжа

На вечір варто залишати лише 20% від добового раціону. Найкалорійніші страви краще їсти до 15 години, тоді ви краще засинатимете та не наберете зайвих кілограм.

via GIPHY

Нежирні продукти

Жирна їжа ввечері дає відчуття важкості в шлунку та часто заважає повноцінному сну. Краще уникати смаженої їжі або жирного м'яса.

Багато магнію та калію

Якщо вживати їжу, яка багата на магній та калій, то це сприятиме розслабленню м'язів та стабілізації роботи головного мозгу. Найкраще підходить запечена риба, зелень, капуста, зелений горошок та злаки.

Читайте також: Стоматологи назвали найкращі продукти для міцних зубів

Після спорту

Після тренувань найкраще їсти овочі, нежирну рибу, різноманітні ягоди та фрукти. Це капуста, морква, селера, тріска, краби, абрикоси, яблука, чорниці, броколі, буряк, ягоди та огірки.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Судний день Насірова: чого варто очікувати від української Феміди
сьогодні, 19:00 Судний день Насірова: чого варто очікувати від української Феміди
Інна Жолобович 1651
Візитка Яроша чи Семенченка? Тест про українських добровольців
сьогодні, 18:15 Візитка Яроша чи Семенченка? Тест про українських добровольців
806
И снова Украина зимой не замерзла без российского газа
сьогодні, 17:02 И снова Украина зимой не замерзла без российского газа
Злой Одессит 1844
Киев объявил войну российским банкам
сьогодні, 15:03 Киев объявил войну российским банкам
Блог Медіа 1626
Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
сьогодні, 13:50 Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
Дід Панас 1711
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук