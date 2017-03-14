Що можна їсти після 20:00: дієтологи назвали список продуктів

Не їсти після 18:00 – застарілий міф, який давно потрібно розвіяти

Дієтологи радять не їсти за 3-4 години до сну, однак не слід зловживати цим та краще їсти правильні продукти.

Легкозасвоювані продукти

Це овочі, відварна картопля, морепродукти, риба та солодкі фрукти. Від йогуртів та бульйонів краще відмовитись, бо вони дуже швидко виводяться із організму.

Низькокалорійна їжа

На вечір варто залишати лише 20% від добового раціону. Найкалорійніші страви краще їсти до 15 години, тоді ви краще засинатимете та не наберете зайвих кілограм.

Нежирні продукти

Жирна їжа ввечері дає відчуття важкості в шлунку та часто заважає повноцінному сну. Краще уникати смаженої їжі або жирного м'яса.

Багато магнію та калію

Якщо вживати їжу, яка багата на магній та калій, то це сприятиме розслабленню м'язів та стабілізації роботи головного мозгу. Найкраще підходить запечена риба, зелень, капуста, зелений горошок та злаки.

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Після спорту

Після тренувань найкраще їсти овочі, нежирну рибу, різноманітні ягоди та фрукти. Це капуста, морква, селера, тріска, краби, абрикоси, яблука, чорниці, броколі, буряк, ягоди та огірки.