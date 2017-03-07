Що очікує на захоплені підприємства Ахметова на Донбасі

Підприємства українського олігарха, якого колись називали господарем Донбасу, під загрозою націоналізації керманичами так званих "ДНР" та "ЛНР".

Ще на початку місяця керівники ОРДЛО ввели зовнішнє управління на 40 українських підприємствах, серед яких заводи олігархів Ахметова, Тарути, Звягільського.

Всюди зустріли підтримку. Жоден колектив не відмовив. Багато говорили, що давно пора та на це чекали,

– прокоментував націоналізацію ватажок самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко.

Керманич фейкової республіки зізнався, що націоналізацію заводів провели через Курченка.

На думку українських експертів, це лиш ширма для російських олігархів Ротенбергів. В разі так званої націоналізації вони можуть курувати продаж вугілля Україні.

Це може бути те ж саме донбаське вугілля, яке нам буде продавати або Росія, або будуть продавати під виглядом південноафриканського вугілля,

– повідомив політолог Володимир Фесенко.

Такий варіант можливий у випадку, якщо українські можновладці змовляться з керманичами фейкових республік.

Продукція, яка буде там вироблятись піде виключно на російський ринок. Відповідно вона може перемаркуватись потім Росією і поставлятись на зовнішні ринки,

– заявив екс-голова Держагентства з відновлення Донбасу Андрій Ніколаєнко.

Фахівці енергоринку розвінчують цю теорію. Продавати донбаське вугілля під російською маркою не вдасться, бо воно нікому не потрібне, навіть Росії, на яку так сподівається терорист Захарченко. До того, кожен пласт вугілля унікальний: має сертифікат якості та походження. Відтак, якщо хтось з цим вугіллям піде на світові ринки – одразу потрапить під економічні санкції.

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Не вдасться бойовикам заробити і на металургійних підприємствах Ахметова.

Втрати України, через так звану націоналізацію підприємств олігархів, будуть мінімальними. 1,5 мільярди валютного виторгу в рік – це 5% від всього потенціалу. Тому розмови про крах української економіки через безчинство бойовиків – лише чергові фейкові заяви.

Нагадаємо, що окупанти примушують Ахметова продати заводи в Криму. Рішення про продаж Керченського стрілочного заводу та металургійного комбінату прийняла фейкова влада "ДНР" та "ЛНР".