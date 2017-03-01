Що потрібно знати при оформленні вживаного автомобіля: юридичні поради

Покупці вживаних авто можуть потрапити у юридичну пастку при оформленні угоди, адже може виявитись, що обраний автомобіль "зліплений" з кількох машин, з перебитим номером кузова чи крадений.

Купуючи вживане авто, слід перевіряти не тільки технічні параметри, а й документи. Щоб в подальшому не втратити придбаний автомобіль слід дотримуватись певних правил.

Ретельно перевіряйте документи на авто.

Покупцям слід переконатись, що номер кузова, шасі та інші позначення повністю збігаються з тими, що вказані у технічному паспорті чи інших документах.

Якщо надані документи викликають сумнів, слід звернутись до компетентних фахівців: юристів чи автоекспертів.

При першому огляді автомобіля запишіть державний знак, номер кузова або шасі.

За допомогою цих даних покупець може перевірити авто в онлайн базі Міністерства внутрішніх справ.

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Не укладайте довіреність чи договір дарування.

При оформленні документів на автомобіль покупець може здійснити найтиповішу помилку – оформити довіреність. Ця угода є влучно обрана у випадках повної довіри продавцю. Проте слід пам'ятати, що даний вид документів не дає права власності, тому продавець може у будь-який момент анулювати довіреність і забрати авто.

У випадку оформлення документа дарування власник машини може відмінити угоду в односторонньому порядку та забрати назад авто.

При покупці вживаного авто укладайте договір купівлі-продажу.

Найнадійнішою формою оформлення купленого автомобіля є договір купівлі-продажу. Цей документ підтверджує, що власник машини передає товар у власність покупця за умови оплати.

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