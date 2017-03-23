Що відбувається на місці вбивства Вороненкова: ексклюзивні фото

Місце вбивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова обгороджене. Тривають слідчі дії.

На місце події прибула дружина Вороненкова Марія Максакова. Вона опізнала тіло чоловіка. Побачивши його, вона знепритомніла. Жінка вже поїхала з місця події біля готелю разом з із генпрокурором Юрієм Луценком та головою СБУ Василем Грицаком. Від коментарів вони утрималися.

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) 23 марта 2017 г.

Нагадаємо, Вороненкова вбив невідомий 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Охоронець російського екс-депутата встиг поранити кілера. Їх обох госпіталізували.



У жовтні 2016 року емігрував до України, за його словами, у зв’язку з переслідуваннями з боку ФСБ і побоюваннями за своє життя. У грудні 2016 отримав громадянство України, відмовившись від громадянства Росії.