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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Що відстоювали на Майдані: країна вшановує Героїв Небесної сотні

16:08, 18 лютого 364 Читать новость на русском

18 лютого – початок масових вбивств на Майдані. Мирна акція на підтримку голосування у Верховній Раді за повернення Конституції 2004 року переросла у криваве протистояння.

Тисячі активістів рушили до парламенту, а силовики відкрили по них вогонь – стріляли навіть із дахів прилеглих будинків. Згодом почався штурм барикад у центрі Києва. Тоді загинули 73 "майданівця" та 11 "беркутівців".

Запеклі протистояння три роки тому стали найтрагічнішими сторінками в історії Революції Гідності. Мирний наступ людей, які прагнули свободи, справедливості та кращого життя для себе і своїх дітей, перетворився на криваве побоїще.

Євромайдан по-справжньому об'єднав Україну: студентів, чиновників, підприємців, пенсіонерів – мільйонів людей, які хотіли жити гідно та вільно у європейській країні. Усі вони повстали проти злочинної влади Януковича та його поплічників. Після зухвалого та жорстокого розгону студентів відстоювати разом свої права на Майдані стало для активістів справою честі.

Герой Небесної сотні Володимир Чаплінський їздив на Майдан кожні два дні, будував барикади, працював в охороні Майдану та допомагав із господарюванням. 20 лютого чоловік загинув від від снайперської кулі, що поцілила в шию. Смерть настала миттєво.

Активісти хотіли соціальної справедливості, прагнули знищити корупцію та злочинну систему правління в Україні, де все вирішують гроші та зв’язки. Такого рівня солідарності та самоорганізації українці не бачили давно.

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Активісти впевнені, Революція Гідності відбулася в серцях українців, утім, не в головах політиків. Більшість гучних лозунгів так і залишилися обіцянками. А ті зміни, які сталися – не надто значні у порівнянні з "майданівськими" надіями та втратами.

Відтак, багато українців просто розчарувалися і перестали вірити у зміни на краще. Однак Майдан показав, наскільки ми можемо бути сильними, коли об'єднуємось і перестаємо боятись. Революція відкрила для нас справжніх Героїв, які готові віддати найдорожче заради свого народу – життя.

Автор: Євгенія Коваленко
Теги: Україна Небесна сотня Євромайдан Жертви Історія
Джерело: 24 Канал
Новини за 18 лютого
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