Що зміниться у новій версії Android: ТОП-6 нововведень

Компанія Google опублікувала перше прев’ю для наступної версії мобільної операційної системи — Android O.

Поки версія доступна лише для розробників. Його можна вручну встановити на Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, планшети Pixel C, Pixel та Pixel XL.

Усі деталі нової системи поки не розголошуються, але компанія вже оприлюднила основні нововведення.

Батарея

Нова система буде автоматично блокувати додатки, які працюють у фоновому режимі. Тим самим розробники хочуть продовжити життя батареї.

Канали сповіщень

Сповіщення можна буде сортувати по каналах, а не лише по додатках. Наприклад, можна буде згрупувати сповіщення від певних додатків. Також можна буде відключати канали, а не лише по додатках.

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Картинка в картинці

Новий Android також підтримуватиме картинку-в-картинці (РіР). Тобто ви зможете дивитись відео і паралельно гортати інший додаток. Відео просто буде програватись у маленькому вікні.

Ярлики

Юзери зможуть змінювати форму та ромір ярликів додатків, залежно від теми. Окрім цього, коли доторкнутись до ярлика – він починає рухатись.

Бездротові навушники

Розробники пообіцяли, що у новій версії якість звуку у без провідникових навушників буде значно кращою.

Раніше користувачі скаржились, що під час використання бездротових навушників, звук часто не співпадає із картинкою. У новій версії цей баг мають виправити.

Більше кольорів

Нова система підтримуватиме ширшу гамму кольорів. Додатки зможуть відображати більше кольорів та дизайн їх може стати яскравішим. До того ж, фото та відео виглядатимуть в рази краще.