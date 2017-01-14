Щоб Обамі не дісталось: як зіпсовані продукти у Рязані 11 січня перетворили на Новий рік

Про пристрасть росіян до бійок і штовханини за безкоштовну їжу – знають всі. Та виявляється, що влаштувати масакру вони ладні не тільки за халявну ковбасу та кока-колу. Зіпсований товар з супермаркету викликав справжнє людське цунамі у Рязані.

Баталія розгорілась на смітнику легендарного російського супермаркету "Пятёрочка" у Рязані. Нещодавно в магазині сталась пожежа, вогонь пошкодив частину товару і його вирішили утилізувати. Про це дізнались місцеві мешканці і кинулись у бій за смітники.

Поживитись можна було чіпсами, печивом. Найбільш везучі змогли навіть урвати списаний алкоголь.

Працівники супермаркету було спробували відігнати голодних рязанців, але не вийшло – лізти у бійку не ризикнули.

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