Східний елемент одягу заборонили носити в Австрії

В Австрії заборонили носити паранджу у громадських місцях.

Про це повідомляє Politico.

Заборону елементу одягу мусульманок, який повністю закриває обличчя, запровадила нова коаліція, що складається із соціал-демократів та консерваторів.

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц назвав паранджу антисоціальним символом. Заборона, за його словами, допоможе краще інтегруватись тим мігрантам, яким дозволено залишитись у країні. Також для них передбачені обов'язкові курси вивчення німецької мови, які фінансуватиме уряд.

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Нагадаємо, що першою європейською країною, яка заборонила носити паранджу в публічних місцях, була Франція. Згодом, те саме зробили в Бельгії, Болгарії та Нідерландах.