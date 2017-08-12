Шведська журналістка загадково зникла з підводного човна, який затонув у Данії

11 серпня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що в Данії затонула найбільша у світі приватна субмарина "Наутілус".

Човен був збудований чеським конструктором Петером Мадсеном. Пізніше повідомлялось, що сам Мадсен, який був на борту, і шведська журналістка Кім Волл, яка його супроводжувала, не постраждали, пише "Медуза".

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Згодом стало відомо, що жінка зникла із затонулого підводного човна, а власника субмарини арештували за підозрою у вбивстві.

Човен "Наутілус" був збудований у 2008-му році, хоч і відносився до класу міні-субмарин, але був найбільшою приватною субмариною у світі. Її довжина – приблизно 18 метрів, ширина – 2 метри.

В ніч на 11 серпня з'явилась інформація, що човен зник, а пізніше з'ясувалось, що він затонув.

Вранці п'ятниці рятувальники виявили субмарину, проте журналістки на її борту не було.

Сам Мадсен каже, що човен затонув, через проблеми з баластною цистерною. Де зараз перебуває зникла журналістка – невідомо. Петер Мадсен стверджує, що ввечері 10 серпня висадив її неподалік від Копенгагена. На борту їх бачили разом.

Den svenske journalist, der er forsvundet i forbindelse med ubåden Nautilus' forlis, er Kim. Peter Madsen er sigtet for drab pic.twitter.com/V4i2kVi56A — News7Danmark (@News7Danmark) 12 серпня 2017 р.

Поліція підозрює його у вбивстві жінки і зараз проводить розслідування.

Поліція вже допитала Петера Мадсена