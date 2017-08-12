Шведська журналістка загадково зникла з підводного човна, який затонув у Данії

11 серпня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що в Данії затонула найбільша у світі приватна субмарина "Наутілус".
Човен був збудований чеським конструктором Петером Мадсеном. Пізніше повідомлялось, що сам Мадсен, який був на борту, і шведська журналістка Кім Волл, яка його супроводжувала, не постраждали, пише "Медуза".
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Згодом стало відомо, що жінка зникла із затонулого підводного човна, а власника субмарини арештували за підозрою у вбивстві.
Човен "Наутілус" був збудований у 2008-му році, хоч і відносився до класу міні-субмарин, але був найбільшою приватною субмариною у світі. Її довжина – приблизно 18 метрів, ширина – 2 метри.
В ніч на 11 серпня з'явилась інформація, що човен зник, а пізніше з'ясувалось, що він затонув.
Вранці п'ятниці рятувальники виявили субмарину, проте журналістки на її борту не було.
Сам Мадсен каже, що човен затонув, через проблеми з баластною цистерною. Де зараз перебуває зникла журналістка – невідомо. Петер Мадсен стверджує, що ввечері 10 серпня висадив її неподалік від Копенгагена. На борту їх бачили разом.
Поліція підозрює його у вбивстві жінки і зараз проводить розслідування.
Поліція вже допитала Петера Мадсена