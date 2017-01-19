Швидкісний потяг від засновника Tesla може з’єднати шість міст України зі всім світом

Ще в 2012 році засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск представив ідею швидкісного поїзда Hyperloop, який може розвивати швидкість до 1200 кілометрів за годину.

Нещодавно компанія Hyperloop One провела глобальний конкурс, який займатиметься подальшим розвитком пневмопоїзда на магнітній подушці. Як пише видання Inverse, теперішній план компанії передбачає будівництво трьох напрямків протягом п'яти років. Метою Hyperloop є з'єднання міст в окремих регіонах, а потім їх об'єднання в єдину мережу.

Це більше, ніж просто потяг або капсула в трубі. Ми говоримо про рівень спілкування, коли Hyperloop стане високошвидкісною магістраллю майбутньої транспортної мережі,

– розповів президент по інженерії компанії Джош Гігель.

Видання Inverse зазначає, що ідея Hyperloop нагадує карту світового метро, створену Марком Овенденом в 2003 році. Тоді дизайнер об'єднав в одну мережу міста, в яких підземка вже була або планувалася до відкриття до 2008 року. На цій карті присутні шість українських міст – Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Харків, Дніпро та Одеса. Правда з цього часу ситуація дещо змінилась. А в Одесі метро так і не побудували.

Через Київ проходить одразу три гілки "швидкісної залізниці". Одна з них починається на південному узбережжі Іспанії і через європейські країни та Росію йде до Китаю. Ще одна має початок на західному узбережжі Канади та США йде через Атлантичний океан і Північну Європу в той же Китай. Третя гілка візьме в кільце країни Азії, Близького Сходу, Північної Африки та Європи.

Харків, Донецьк та Одеса знаходять на одній лінії, яка з російського Санкт-Петербургу через Туреччину, Грецію, Італію, Північну Африку, Іспанію, Португалію робитиме коло через Південну Америку і закінчуватиметься аж на північному заході США у Сіетлі.

Гілка з Дніпром та Кривим Рогом має початок у російському Єкатеринбурзі, а завершення – у індійському Ченнаї. Правда через схематичність карти, між українськими містами зумів поміститись столиця Австрії – Відень.

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