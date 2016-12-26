Синоптик розповіла про погоду на Новий рік

Новорічна ніч по всій території України буде морозяною, а опади можливі лише в південних областях.

Про це повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко, пише "Інтерфакс-Україна".



"У новорічну ніч в Києві – без опадів і мороз невеликий, 3-8 °, за сьогоднішніми даними, і вдень також буде невеликий мінус 2-3 ° морозу, без опадів", – зазначила синоптик.

За словами Савченко, середня температура по Україні в ніч на 1 січня 2017 року 3-9 ° морозу, в південних областях очікується невеликий сніг.

Вдень 31 грудня очікується від 4 ° морозу до 2 ° тепла.

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