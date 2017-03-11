Синоптики розповіли, коли в Україну прийде літня спека

Цьогорічна весна ще не раз здивує українців. Після незначного похолодання, яке панує кілька останніх днів, вже наприкінці березня в Україні знову потеплішає.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує podrobnosti.ua.

Це трапиться вже 21-22 березня – тоді температура прогріється до + 8-12.

Квітень буде сухим, а температура коливатиметься +14-15 градусів. А вже наприкінці цього місяця знову прийде похолодання.

А от справжня літня спека прийде на початку травня. Тоді прогнозують середньому +24 градуси тепла. А місцями повітря прогріється до 30 градусів.

Нагадаємо, на ці вихідні, 11-12 березня, синоптики прогнозують похолодання. Подекуди можливі заморозки та мокрий сніг.