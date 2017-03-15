Сироїд пояснила, чому блискавично закрила засідання Ради

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд розповіла, чому раптово закрила ранкове засідання Верховної Ради.

"Зранку дві фракції попросили про перерву. Мені одразу стало зрозуміло, що вони щось задумали, адже перші 30 хвилин засідання – це мають бути виступи з трибуни. Після перерви депутати почали вимагати присутності військовослужбовців", – сказала Сироїд у коментарі сайту "24".

За її словами, вона дала розпорядження в.о. керівнику апарату ВРУ не пускати нікого до зали засідань.

Люди у камуфляжі зайшли через ложу уряду. Я це побачила і все – зупинила засідання. Моє завдання як віце-спікера було зупинити це, поки нога людини у формі не ступила до зали фізично. Це мій інстинкт, як юриста, – заявила вона.

"Моя реакція на сьогоднішню подію була такою ж, як на присутність військового прокурора Анатолія Матіоса на погоджувальній раді, і коли слідчих пустили, аби вони запросили на допит Новинського", – резюмувала Сироїд.

Нагадаємо, зранку у сесійну залу парламенту зайшли люди у формі. Вони нібито мали пояснити з трибуни позицію поліції щодо конфлікту з Володимиром Парасюком біля Слов'янська. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд менш ніж через годину після початку ранкового засідання оголосила про його закриття.

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