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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ситуація на фронті: бойовики гатили понад 100 разів, серед воїнів ЗСУ є поранені

08:36, сьогодні 192 Читать новость на русском
З танка бойовики гатили по Авдіївці
З танка бойовики гатили по Авдіївці / Фото із соцмереж

Впродовж минулої доби проросійські бойовики вперше за тривалий час відкривали вогонь по позиціях українських військових понад сотню разів.

Про це звітують у прес-центрі АТО.

Терористи не гребували обстрілами із забороненого озброєння.

На Маріупольському напрямку гатили зі 122 міліметрової артилерії, на Луганському напрямку відкривали вогонь зі 152 міліметрової, а по Авдіївці стріляли з танка.

За даними штабу, за минулу добу зафіксовано 115 обстрілів, внаслідок яких двоє українських військових зазнали поранень.

Читайте також: Це "наш" чи ЗСУ, – нейрохірург розповів про особливості роботи в АТО

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Тероризм Збройні Сили України Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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