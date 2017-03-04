Ситуація на фронті: бойовики гатили понад 100 разів, серед воїнів ЗСУ є поранені

Впродовж минулої доби проросійські бойовики вперше за тривалий час відкривали вогонь по позиціях українських військових понад сотню разів.

Про це звітують у прес-центрі АТО.

Терористи не гребували обстрілами із забороненого озброєння.

На Маріупольському напрямку гатили зі 122 міліметрової артилерії, на Луганському напрямку відкривали вогонь зі 152 міліметрової, а по Авдіївці стріляли з танка.

За даними штабу, за минулу добу зафіксовано 115 обстрілів, внаслідок яких двоє українських військових зазнали поранень.

Читайте також: Це "наш" чи ЗСУ, – нейрохірург розповів про особливості роботи в АТО