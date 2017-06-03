Скандальний Дорн заспівав оди країні, яка підтримує політику Кремля

Популярний український співак і музикант Іван Дорн вперше завітав до столиці Вірменії Єревану та з такої нагоди вирішив експромтом заспівати про цю країну.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Так, у імпровізованому фрістайлі він прославляє Вірменію.

Читайте також: Опальний Дорн під "Енеїду" та козацьку пісню позбувся своєї родзинки

Крім того, співак загадує відомих людей з вірменським коріннямм, серед яких ілюзіоніст Амаяк Акопян, колишній футболіст донецького "Шахтаря" Генріх Мхітарян, гуморист Євген Петросян, світська левиця Кім Кардашян і багато інших.

Як відомо, чинне керівництво Вірменії є партнером Кремля та підтримує його агресивну політику, зокрема щодо Криму.

Коцерт Івана Дорна у Єревані має відбутися 3 червня.

Нагадаємо, нещодавно Іван Дорн вкотре опинився в центрі скандалу через свої неоднозначні коментарі. Коли російський блогер і журналіст Юрій Дудь його запитав, з чим пов'язаний такий разючий підйом української музики – виконавець сказав, що через сварку "двох братів", молодший з яких хоче все своє.



Також він зізнався, що ніколи не давав гроші на АТО, а процес примирення українців і росіян, за його словами, вже розпочався.



Крім того, музикант заявив, що на "Новій Хвилі" одягнув світшот з тризубом, "аби ніхто не смердів".