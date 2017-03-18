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Скандальний Джигурда зник після поїздки в "ДНР"

07:05, сьогодні 674 Читать новость на русском
Микита Джигурда
Микита Джигурда / Соцмережі

Російський фрік-артист Микита Джигурда уже протягом третьої доби не виходить на зв'язок.

Опальний співак і актор навіть не з’явився на засідання суду у справі його розлучення зі спортсменкою Марією Анісіною, передають російські ЗМІ.

"З Микитою Джигурдою ми не можемо зв'язатися вже третій день, він не виходить на зв'язок і не піднімає слухавку. Що з ним сталося, ми не знаємо, але як раз три дні тому він поїхав в "ДНР", – розповіла адвокат Антоніна Саврасова-Абрамова.

Зауважимо, що російські журналісти також не змогли зв’язатися з митцем, оскільки його телефон увесь час був вимкненим.

Щоправда його Instagram останній запис з’явився 15 годин тому.

Читайте також: Захарченку подзвонили з Москви, – журналіст пояснив, чому Джигурду позбавили громадянства "ДНР"

Нагадаємо, Джигурда їздив у "ДНР", щоб отримати так званий "паспорт", проте згодом його у нього забрали.

Теги: Новини Росії Війна на Донбасі LifeStyle Культура Україна-Росія Новини Донецька
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