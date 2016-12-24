Скільки грошей витрусять з кишень українців заради "Приватбанку"

Націоналізація "Приватбанку" добряче зіпсувала передсвятковий настрій українців. Попри те, що в Кабміні та НБУ закликають до спокою, комусь таки доведеться платити за мільярдну докапіталізацію фінустанови.

148 мільярдів гривень – таку суму виділить держава на докапіталізацію "Приватбанку".

З кишені кожного українця – від немовляти до пенсіонера – націоналізація "Привату" витягне понад 3,5 тисячі гривень.

В середньому кожного дня українці знімали з рахунків "Приватбанку" два мільярди гривень. 60% всіх платіжних терміналів країни належать "Привату". Загалом послугами цього банку користуються 20 мільйонів людей.

Онлайн-ресурс "Приват24" має понад шість мільйонів клієнтів. З них 2,5 мільйона користуються мобільною версією додатку.

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