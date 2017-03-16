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Скільки коштуватиме відгородження США від Мексики

19:04, сьогодні 229 Читать новость на русском
Кордон між США і Мексикою
Кордон між США і Мексикою / unian.ua

На будівництво стіни між США і Мексикою потрібно понад 4 мільярди доларів. Саме стільки Дональд Трамп попросив у Конгресу.

Про це повідомило Reuters.

Американський президент сподівається уже цього року отримати на свій задум 1,5 мільярди доларів з бюджету США.

Заради будівництва стіни, глава Білого Дому запропонував скоротити фінансування багатьох федеральних програм і дати більше грошей на депортацію нелегалів. Детальний кошторис адміністрація Трампа планує представити в травні.

Читайте також: В Мексиці пройшли багатотисячні мітинги проти Трампа

Теги: США гроші Дональд Трамп Мексика
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