Скільки коштує свобода: озброєна банда викрала та знущалася над чоловіком

26 січня працівникам управління карного розшуку Київщини та спецпідрозділу КОРД вдалося розшукати та затримати озброєну банду вимагачів 23-річного уродженця Рівненщини, якого били і катували його, змушуючи заплатити 260 тисяч гривень за свою свободу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Зазначається, що 24 січня житель Рівненської області приїхав з Києва в гості до свого знайомого, який живе в одному із сіл Васильківського району, що під Києвом. Однак під час зустрічі до будинку приятеля чоловіка увірвалися невідомі та почали бити гостя.

Зауважимо, що перед цим господар оселі терміново виїхав "відвідати брата".

Зловмисники забрали у жертви мобільний телефон, 600 гривень, особисті документи: посвідчення водія на його ім’я, технічний паспорт на його іномарку та ключі від неї. Однак вимагачам цього виявилося замало. Зловмисники забажали 260 тисяч гривень компенсації нібито за те, що у 2015 році мали через нього проблеми з правоохоронцями,

– розповіли у поліції.

За словами правоохоронців, опісля потерпілого перевезли до іншого будинку та протягом ночі утримували зв’язаним у підвальному приміщенні до ранку 25 січня.

Бранця періодично били, вимагаючи грошей. На ранок побитого вивезли у ліс і, погрожуючи зброєю, наказали викопати собі яму. Зрештою знесилений чоловік сказав вимагачам, що має родича, який заплатить за нього гроші. Зловмисники повезли бранця у вказаному ним напрямку. Однак дорогою він на швидкості вистрибнув з автомобіля та викликав поліцію з найближчого супермаркету,

– додали у прес-службі відомства.

У підсумку правоохоронцям все ж вдалося затримати зловмисників – ними виявилися два 30-річні жителі Тернопільщини та Миколаївської області, а також 22-річний уродженець Луганщини.

Зауважимо, що наймолодший з викрадачів раніше притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Також він підозрюється у хуліганстві та розбійному нападі на території Київської області.

Крім того, під час затримання, в будинку, де мешкали молодики, оперативники виявили зброю, в тому числі і автоматичну, набої, суміш для виготовлення "коктейлів Молотова" та пляшки із легкозаймистою речовиною.

Наразі злочинне угруповання затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Щоправда чоловікам інкримінують викрадення та незаконне позбавлення волі (ст. 146), а також вимагання (ст. 189) та незаконне заволодіння автомобілем (ст. 289 Кримінального кодексу України).

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