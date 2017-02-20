Скільки Росія витратила на війну на Донбасі – екс-радник Путіна назвав цифру

Якщо врахувати, що гібридна війна Росії проти України почалась 27 липня 2013 року, то ці за три з половиною роки військових дій на них було витрачено близько 150 мільярдів доларів.

Про це розповів Андрій Ілларіонов в інтерв'ю "Апостроф". Він також додав, російська агресія на сході України є лише частиною війни проти України. Більше того, ця агресія є складовим елементом більш загальної війни Російської Федерації проти всього світу. Читайте також: США зреагували на визнання Росією паспортів "ЛНР-ДНР"