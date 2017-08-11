Скільки росіян не змогли потрапити в Україну за 2,5 роки: вражаючі дані

Про те, що тисячі українців намагаються покинути країну заради безтурботного життя в Росії, ми вже чули. І що виші "ДНР" ледь двері втримують від українських абітурієнтів. Але скільки громадян РФ не змогли пробратись на територію України, і скільком взагалі заборонили перетин кордону.

20 тисяч – таку кількість громадян Росії не впустили в Україну за останні 2,5 роки. Найвищим цей показник був у 2015 році. Тоді перетнути український кордон не змогли майже 11 тисяч росіян.

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Офіційну заборону на в'їзд отримали 3 тисячі 148 громадян РФ. З них майже 100 – відомі публічні особи, які, як правило, побували в Криму.

За останні 6 місяців україно-російський кордон перетнули майже 2 мільйонів людей. Загалом, табу на відвідини Україну отримали більше 10 тисяч іноземців.

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