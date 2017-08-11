Скільки росіян не змогли потрапити в Україну за 2,5 роки: вражаючі дані

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Про те, що тисячі українців намагаються покинути країну заради безтурботного життя в Росії, ми вже чули. І що виші "ДНР" ледь двері втримують від українських абітурієнтів. Але скільки громадян РФ не змогли пробратись на територію України, і скільком взагалі заборонили перетин кордону.
20 тисяч – таку кількість громадян Росії не впустили в Україну за останні 2,5 роки. Найвищим цей показник був у 2015 році. Тоді перетнути український кордон не змогли майже 11 тисяч росіян.
Читайте також: Скільки українців відправились у РФ з початку року
Офіційну заборону на в'їзд отримали 3 тисячі 148 громадян РФ. З них майже 100 – відомі публічні особи, які, як правило, побували в Криму.
За останні 6 місяців україно-російський кордон перетнули майже 2 мільйонів людей. Загалом, табу на відвідини Україну отримали більше 10 тисяч іноземців.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter