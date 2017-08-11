Скільки росіян підтримують фінансування Кремлем байкерського клубу "Ночные Волки": шокуючі дані

У росіян є дуже дивна особливість – вкладати гроші у наперед провальні проекти, які не приносять ні задоволення, ні користі. Конструювати нелітаючі ракети, запускати пошукові системи, які не запускаються і виділяти кошти на кіно, яке ніхто не дивиться. Чи, наприклад, підгодовувати клоунів, яких ніхто не знає.

Лише кожен десятий росіянин точно знає, що таке байкерський клуб "Ночныє Волки". А от впізнаваність їхнього лідера Олександра Золдостанова серед громадян Російської Федерації у понад три рази вища – 39 %. Понад 60 % взагалі не змогли пояснити, яку політику сповідує "Хірург". Читайте також: Яку заробітну плату отримують вчителі в Росії: вражаючі дані При цьому більше половини росіян впевнені, що Кремлю і далі варто продовжити фінансування "Ночных Волков". На початку серпня байкерському клубу вперше з 2012 року відмовили у ґранті на проведення "новорічних ялинок", на які "вовки" просили 9,5 мільйонів рублів. Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.

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