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Скільки українців проти легалізації марихуани

07:08, сьогодні 192 Читать новость на русском

Марихуана – легкий наркотик, який легалізований в Бельгії та Нідерландах, і ледь не в половині штатів США. А чи готові українці вітати в країні легалізацію коноплі.

77,8% – така кількість українців проти легалізації легких наркотиків у країні.

А от найбільше підтримують ідею легалізації травички мешканці Східної та Південної України.

Узаконення марихуани підтримує кожен 5 мешканець Одеси. На другому місці Харків – 19,1%.

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Підтримують офіційний продаж марихуани найактивніше також в Києві (18,7%), Львові (18,5%) та Дніпрі (13%).

Теги: Політика Наркотики
Джерело: 24 Канал
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