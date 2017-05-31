Скільки українців проти легалізації марихуани
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Марихуана – легкий наркотик, який легалізований в Бельгії та Нідерландах, і ледь не в половині штатів США. А чи готові українці вітати в країні легалізацію коноплі.
77,8% – така кількість українців проти легалізації легких наркотиків у країні.
А от найбільше підтримують ідею легалізації травички мешканці Східної та Південної України.
Узаконення марихуани підтримує кожен 5 мешканець Одеси. На другому місці Харків – 19,1%.
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Підтримують офіційний продаж марихуани найактивніше також в Києві (18,7%), Львові (18,5%) та Дніпрі (13%).
Джерело: 24 Канал
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