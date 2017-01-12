Скільки українців виступають за право на захист за допомогою зброї

Кожен третій українець погоджується з думкою, що громадяни мають право захищати власне майно, власну безпеку, здоров’я та життя за допомогою вогнепальної зброї, яку вони можуть легально придбати. Противників – кожен другий.

Такі дані опитування щодо визначення ставлення громадян до лібералізації права на володіння та легальне застосування вогнепальної зброї для самозахисту, яке провів Київського Міжнародного інституту соціології на замовлення партії "Воля".

16,8% та 18,5% опитаних повністю та частково погоджуються з тезою, що громадяни мають право захищати власне майно, власну безпеку, здоров’я та життя за допомогою вогнепальної зброї, яку вони можуть легально придбати. Усього таких громадян близько 35,3%

В той самий час 31,7% і 21,5% опитаних не погоджуються або скоріше не погоджуються з такою тезою.

Окрім того, тільки 6% опитаних задоволені роботою правоохоронних органів, натомість 31,4% вважають, що вони зовсім не справляються, і ще 23,2% — що частково не справляються зі своїми обов’язками.

Зазначається, що дослідження стосувалось не "легалізації" вогнепальної зброї (більша частина якої й так є легалізованою), а саме стосовно "права на захист" за допомогою окремих видів вогнепальної зброї, володіння якими наразі заборонене (зокрема – короткоствольної нарізної вогнепальної зброї).

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