Смертельна ДТП в Одесі: опублікували фото розтрощеного вщент авто



ДТП в Одесі / Фото з соцмереж

В Одесі, 28 травня, трапилася смертельна ДТП – автомобіль BMW на швидкості влетів у стовб. Про це повідомляє ДТП Київ. Пасажир автомобіля загинув на місці, а водій потрапив у реанімацію. Автомобіль, буквально, розірвало об стовп. Про те, яка була швидкість можна тільки здогадуватися,

– мовиться у повідомленні. Читайте також: Автомобіль ГПУ скоїв аварію в Києві: водій просто втік

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