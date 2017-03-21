Соболєв заявив про фальсифікацію постанови про призначення Брауна аудитором НАБУ

Проект постанови парламенту про призначення кандидатури Найджела Брауна аудитором Антикорупційного бюро є фальшивим.

Про це у своєму Facebook написав нардеп Єгор Соболєв.

"Щойно до мене підійшов Юрій Тимошенко з "Народного фронту". Він повідомив, що хоча він зазначений серед авторів цього проекту, насправді він його не підписував", – написав нардеп.

Соболєв зазначив, що передав інформацію про фальсифікацію рішення, що обговорюється, спікеру парламенту Андрію Парубію, проте той не зреагував.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього парламентського обговорення Парубій представив рішення псевдокомітету про висунення кандидатур Роберта Сторча і Найджена Брауна. Він запевнив, що все відбувається юридично правильно.



Проте Верховна Рада так і не підтримала кандидатуру британця Брауна на посаду незалежного аудитора НАБУ.