Сьогодні столична влада обмежить в’їзд у Києві для автомобілів

10 січня в’їзд у столицю для великогабаритного транспорту буде обмежено з 20:00 до 22:00 години.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Такий крок дозволяє зменшити трафік на вулицях міста під час прибирання та застосування снігоприбиральної техніки,

– йдеться в повідомленні.

У КМДА запевняють, що вулиці Києва вийдуть прибирати понад 300 одиниць снігоприбиральної техніки.

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Нагадаємо, у столичній мерії попередили, що машини, які заважатимуть прибиранню на вулицях, забиратиме евакуатор.