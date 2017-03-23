Сьогодні Вороненков мав свідчити у військовій прокуратурі, – Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у вбитого екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова на сьогодні була запланована зустріч з військовим прокурором у справі Януковича.

Про це він повідомив під час брифінгу у Києві.

Луценко уточнив, що за збігом обставин Вороненков сьогодні, 23 березня, мав свідчити у військовій прокуратурі.

Він мав давати свідчення у військового прокурора. Вони переписувались смсками про те, що він запізнюється,

– зазначив генпрокурор.

На питання журналістів, Луценко уточнив, що Вороненков мав зустрітись з прокурором, який веде справу про держзраду Януковича Русланом Кравченком.

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"Справа в тому, що покійний призначив зустріч пану Пономарьову, з якої мав вирушати на допит у військового прокурора Кравченка. Слідство зараз дізнається весь графік його пересування до того, хто давно веде кримінальну хроніку, то розуміє, що кілер давно знав, де його чекати", – сказав генеральний прокурор.

Він додав, що за збігом обставин на зустріч з Іллею Пономарьовим Вороненков йшов без дружини.

Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов повідомив, що вбитий Деним Вороненков йшов на зустріч з ним, яка мала відбутись у готелі "Прем'єр Палац".

Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити кілера. Їх обох госпіталізували. Пізніше стало відомо, що вбивця помер на операційному столі.