SpaceX успішно відправила ракету Falcon 9 на МКС: вражаюче відео запуску

Компанія SpaceX успішно запустила ракету багаторазову ракету Falcon 9 з "космічною вантажівкою" Dragon в 19:31 год 14 серпня. В рамках місії CRS-12, ракета вивела на орбіту вантажний космічний корабель, який 16 серпня повинен стикуватися з Міжнародною космічною станцією. Перший ступінь Falcon 9 також успішно повернувся на спеціальний майданчик у мис Канаверал, штат Флорида, США.

Пряму трансляцію із моменту запуску ракети-носія на офіційній сторінці NASA в Facebook переглядало 456 тисяч користувачів.

Про запуск ракети-носія Falcon9 також повідомив засновник компанії SpaceX Ілон Маск.

12th mission of our Dragon robotic space freighter in support of the @NASA @Space_Station https://t.co/vlGbGLgBcR — Elon Musk (@elonmusk) 14 серпня 2017 р.

Це був дванадцятись запуск корабля Dragon в рамках програми постачання МКС за контрактом Commercial Resupply Services (CRS) з космічним відомством США.

За даними деяких ЗМІ, на борт МКС, окрім обладнання для станції, матеріалів для досліджень, харчів та побутових речей для екіпажу, відправили також суперкомп'ютер Spaceborne Computer. За чутками, він може стати найпотужнішим, який коли-небудь працював у космосі. Весь вантаж з урахуванням упаковки становив 1652 кг.

Falcon 9 first stage has landed at Land Zone 1. pic.twitter.com/XqDji1sWZ6 — SpaceX (@SpaceX) 14 серпня 2017 р.

Відомо, що на борту міжнародної станції корабель проведе приблизно місяць, а на Землю він повернеться з результатами експериментів і відпрацьованими матеріалами.

Дивіться відео запуску ракети-носія Falcon9 з вантажем Dragon на Міжнародну космічну станцію:

Місія CRS-12 в рамках запуску Falcon9 стала останньою, де використали космічний корабель Dragon першого покоління. Надалі такі місії планують виконувати за допомогою відновлених капсул космічного апарату, а пізніше – з другим поколінням вантажного корабля.

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