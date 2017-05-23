"Спека" в зоні АТО: в штабі назвали найгарячіші точки

Протягом вівторка, 23 травня, бойовики на Донбасі 20 разів обстріляли позиції Збройних Сил України. При цьому терористи застосовували озброєння, заборонене мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільше бойовики гатили на приморському напрямку. Після обіду вони вдарили зі 120-міліметрових мінометів по позиціях сил АТО біля Чермалика.

Окрім того, протягом дня бойовики били вогнем по опорних пунктах українських військових в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Талаківки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Водночас біля Мар'їнки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же "працював" ворожий снайпер.

На донецькому напрямку з самого ранку бойовики обстріляли оборонні укріплення сил АТО у передмісті Авдіївки з мінометів калібру 120 міліметри, озброєння танку, гранатометів та стрілецької зброї.

Також із важкого озброєння противник бив неподалік Кам'янки, в районі Зайцевого. А поблизу Верхньоторецького та Пісків бойовики вели вогонь з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

Щодо луганського напрямку, то там бойовики декілька разів обстрілювали позиції захисників України з автоматичних станкових гранатометів в районі Кримського та Донця. По бійцях АТО, які тримають оборону поблизу Новотошківського, вів вогонь ворожий снайпер.

Зазначається, що з початку доби один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення.