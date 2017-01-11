Списки Савченко: зрозуміло про мету і наслідки вчинків колишньої заручниці Кремля

Оприлюднення Надією Савченко списку полонених і зниклих безвісти на Донбасі українців, а також російських військових і росіян, засуджених в Україні, з метою начебто пришвидшення процесу обміну, викликало різні оцінки щодо доцільності такого кроку. Чи сприятиме публікація цих списків звільненню українських полонених і яка справжня мета дій Савченко – розбиралися журналісти сайту "24".

"Всіх на всіх" до кінця зими

Надія Савченко на своїй сторінці у Facebook оприлюднила список, де вказала, що українською стороною подається запит на 129 осіб, які перебувають в полоні, однак бойовики підтверджують лише 42 людини. Загалом Україна розшукує 494 безвісти зниклих. В свою чергу, в списках терористичних "республік"від "ДНР" 524 особи, від "ЛНР" – 377. Українська сторона підтверджує 256.

При таких розкладах маємо перший етап обміну підтверджених осіб з обох сторін – це 42 на 256,

– зазначила Савченко.

Друга категорія – це українські політв'язні, які утримуються в Росії і в анексованому Криму. Таких, за даними народного депутата, 44 людини. За її словами, в Україні в тюрмах є російські громадяни, яких налічується 102 особи. Тому, на переконання Надії Савченко, на першому етапі обміну по другій категорії за принципом "всіх на всіх" – це 44 на 102.

Як заявила Савченко, публікація цих прізвищ пришвидшить процес обміну і звільнення українських заручників, оскільки після цього ні Москва, ні Київ не зможуть спекулювати обміном. Савченко вважає, що обмін можливий вже до кінця зими.

Служба безпеки України розкритикувала Савченко, заявивши, що списки некоректні, зокрема, там є прізвища тих, хто вже звільнений або загинув. Крім того, дії парламентаря можуть нашкодити процесу обміну полоненими, призвести до тиску на окремі родини, які проживають на Донбасі. Можливе також шахрайство, випадки якого вже спостерігались раніше. Адже сім’ї полонених, доведені до відчаю, можуть вдатися до різних кроків – наприклад, почати самостійно вести перемовини з бойовиками або шахраями, які вдаватимуть, що представляють терористів з "Д/ЛНР".

Бойовики "ДНР" запропоновану Савченко формулу обміну вже назвали неприйнятною.

Місія доброї волі чи політична гра

Оприлюднення списку викликало чимало запитань. Зокрема, звідки Надія Савченко його отримала? Як вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, Савченко, яка є народним депутатом, має певні можливості для отримання інформації – як офіційні, так і неофіційні. Крім того, зауважує експерт, в неї є покровителі, які дозволяють їй відкривати певні двері і навіть кордони Російської Федерації, вочевидь, надаючи якісь гарантії безпеки. До того ж, Надія Савченко наприкінці минуло року провела прямі переговори з ватажками бойовиків, після чого бойовики передали їй двох полонених українок – Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак.

На думку політичного експерта Олександра Леонова, ці списки вона отримала не в Україні. Про це говорять прізвища деяких людей, які там фігурують, зокрема, екс-мера Слов’янська Нелі Штепи, яка зараз перебуває в СІЗО, оскільки проти неї відкрите кримінальне провадження через дії, направлені проти територіальної цілісності України.



В списках Савченко Неллі Штепа, яка закликала Путіна ввести війська в Україну

Або колишні "беркутівці", які проходять по справі Майдану. За словами політолога, тут чітко простежується інтерес Росії. Не виключено, що ці списки Савченко могла отримати через Віктора Медведчука, який у тристоронній контактній групі в Мінську займається питаннями обміну полоненими, і який є кумом Путіна. Крім того, він безпосередньо займався звільненням самої Савченко.

Втім, звичайно, головне питання, чи діє Савченко, керуючись дійсно благими намірами, оскільки сама була заручницею Кремля, чи це елемент політичної гри, і її вчинки не самостійні? Адже народний депутат веде активну політичну діяльність і вже заявила про створення нової громадської платформи "РУНА".



Також Савченко пропонує віддати "беркутівців", які жорстоко побили студентів

На думку багатьох експертів, втручаючись у переговорний процес, Савченко зашкодить процесу обміну полоненими, уповільнить його. Зокрема, екс-представник України в підгрупі тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний допускає, що Савченко, роблячи цей вчинок, можливо, керувалася добрими намірами. Але не завжди, зазначає він, коли хочеш зробити добре, виходить добро.

"Ви уявіть, що може статися після викиду такої інформації? Очевидно, що буде загальмовано цей процес, і це загалом внесе додаткову конфліктність у переговори. А Кремль займе позицію "як в Україні порядку не було, так і немає в цьому відношенні", – зазначив Безсмертний.

Як вважає Віталій Кулик, Савченко намагається дискредитувати владу і сам переговорний процес у Мінську, показавши, що тільки вона може результативно вести перемовини.

Це явно деструктивна дія, спрямована на дискредитацію української влади в питаннях переговорів. Парламентарій ілюструє, що влада не здатна звільнити полонених і заручників. А вона є єдиною надією. Втручання в переговори будь-яких третіх сил, які невідомо, на кого орієнтовані, невідомо, ким керовані і невідомо, з ким співпрацюють, але при цьому ведуть сепаратні переговори з бойовиками чи ворогом – такі люди не можуть брати участь у процесі обміну,

– наголосив експерт.

За його словами, Савченко давно намагається стати суб’єктом переговорного процесу щодо обміну полоненими. Це, на його думку, електоральна технологія, гарний інструментарій збільшення політичного рейтингу.

Олександр Леонов допускає, що у народного депутата є певні сподівання на політичний "бонус".

В даному випадку піар-ефект досягнуто. Лінія по обміну полоненими дозволяє їй триматися в публічній площині. На жаль, це політична гра. Якщо обмін відбудеться, то за кілька місяців інші події витіснять таку інформацію. А довготривалий процес дозволяє цю тему тримати в центрі громадської уваги,

– зауважує Леонов.

Дії Савченко призвели до дестабілізації Мінського процесу, адже Росія не приховує своїх намагань змінити формат переговорів. Москва хоче посадити за стіл прямих переговорів терористів, щоб перевести конфлікт у площину "громадянського" і зняти з себе відповідальність за те, що саме Росія є окупантом, який воює з Україною.

До речі, списки так званих російських заручників – громадян РФ, проти яких ведеться слідство українськими правоохоронцями за те, що вони зі зброєю в руках брали участь у військових діях проти ЗСУ, підтверджує наміри Москви. Кремль хоче звільнити своїх громадян, щоб зняти звинувачення української сторони в безпосередній участі російських збройних сил у конфлікті на Донбасі.

Примарні надії і елемент великої гри Росії

Екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко вважає, що публікація Надією Савченко списку полонених дасть родичам загиблих хибну надію, бо деякі люди з цього списку загинули.

"Яке зараз психологічне відчуття рідних, яким дали надію, а вже відомо, що цих людей немає. Невже так можна гратися з долями людей? Не треба обманювати, краще вже гірка правда", – заявив Гриценко.

Колишній урядовець назвав такі дії спекуляцією. За його словами, оприлюднення прізвищ не допоможе звільненню полених і заручників, оскільки за цим всім стоїть Путін, а не Захарченко чи Плотницький.



Списки міг надати кум Путіна Віктор Медведчук

Тої думки, що обміну "всіх на всіх" не буде, дотримується і Віталій Кулик. Політичний експерт наголошує, що процесом обміну керують у Москві. Він допускає, що Савченко в якості "доброї волі" терористів отримає ще кілька полонених. Водночас, як зазначає експерт, очевидно, що парламентарій і надалі не збирається узгоджувати свою позицію як із СБУ, так і іншими урядовими структурами України.

Вона продовжить свої дії, які узгоджуватиме з гравцями на цьому полі – такими, як Медведчук. Чи з терористами і Російською федерацією. Це вже антиукраїнська позиція, яка шкодить нашій національній безпеці,

– наголошує Кулик.

Певний підступ у вчинках Савченко є. Хоча, можливо, вона і переконана, що діє щиро. Далеко не всі українські громадяни сприймуть її дії критично, особливо ті, хто проживає в Донецькій і Луганській області. Їм заяви парламентаря можуть здатися такими, що спрямовані на досягнення миру. Таким чином, Надія Савченко дійсно збільшить рівень довіри до себе. І, незважаючи на те, що повного обміну не відбудеться, вона отримає непогані електоральні дивіденди.

Однак, як говорить Віталій Кулик, питання не в процесі обміну, а стратегії Росії. Є сумніви, що в інтересах Москви є обмін "всіх на всіх" і що Кремль готовий піти на звільнення українських заручників. За його словами, і заручники, і полонені – розмінна монета в геополітичному торзі Кремля із Заходом під час можливого очікуваного перезавантаження російсько-американських стосунків.

Це лише елемент майбутнього великого торгу, а не подарунок Савченко. Цей торг не залежить від України. Росія вестиме переговори стосовно обміну полоненими в контексті просування її діалогу з ЄС і США. Це питання того, як просунеться ситуація в Сирії, чи вдасться перезавантажити відносини на Близькому Сході, досягнути позиції по Китаю з США. Чи знімуть санкції, і яка ціна цього. Тому Савченко і переговори в Мінську тут грають третю роль,

– переконаний Кулик.

Поведінка Надії Савченко продемонструвала слабкі місця офіційного Києва в Мінському переговорному процесі. З іншого боку, тепер українська влада отримали і певні козирі, якими треба правильно скористатися. Головне – не робити поспішних кроків, на кшталт позбавлення Савченко депутатського мандату. Необхідно, перш за все, вести свою інформаційну кампанію – як в Україні, так і на Заході. І не піддаватися жодним провокаціям Росії.

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