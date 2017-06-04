Споживання алкоголю у світі: аналітики навели цікавий факт

Люди у світі вживають все менше алкоголю.

Про це мовиться у звіті International Wine and Spirits Record, повідомляє ВВС.

Вони зазначають, що через падіння продажів пива на 1,8% світовий ринок продажів алкогольної продукції скоротився на 1,3% в 2016 році.

Продажі сидру після декількох років зростання також впали на 1,5%.

За даними звіту, продажу вина в середньому знаходяться на тому ж рівні, продажі міцних напоїв зросли на 0,3%.

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