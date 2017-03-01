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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Спрощення валютного регулювання не стосується ФОПів, – юрист

13:45, сьогодні 305 Читать новость на русском
ФОПи зобов'язані отримувати ліцензію
ФОПи зобов'язані отримувати ліцензію / Getty Images

Скасування необхідності отримувати індивідуальну ліцензію Національного Банку України на розміщення коштів на рахунках зарубіжних банків, а також робити інвестиції з таких рахунків за кордоном, не торкається тих, хто зареєстрований як ФОП.

НБУ скасував необхідність отримання індивідуальної ліцензії на операції з розміщення коштів на рахунках банків поза межами нашої країни (за винятком коштів, походженням з України). Крім того, не потребуватиме індивідуальної ліцензії також здійснення інвестицій за кордоном за рахунок таких коштів (наприклад, придбання іноземних цінних паперів або нерухомості). Однак обидва ці нововведення поширюються виключно на приватних осіб, не зареєстрованих як фізичні особи – підприємці.

Фрілансери, які працюють як ФОПи в Україні – наприклад, програмісти чи дизайнери – досі не можуть відкривати рахунків за кордоном, приймати там оплату від зарубіжних клієнтів та вільно розпоряджатися нею без відповідної ліцензії НБУ. Навіть якщо доходи ФОПа за кордоном жодним чином не пов'язані з його підприємницькою діяльністю в Україні, все одно він повинен отримувати ліцензію,
– зазначив у коментарі сайту "24" юридичний консультант Офісу ефективного регулювання Денис Малюська.

Він зауважив, що справедливіше було б прив'язуватися не до наявності чи відсутності реєстрації особи у якості підприємця, а до підприємницького або непідприємницького характеру операції. Однак регулятор обрав критерій реєстрації ФОПом, оскільки його набагато легше застосовувати.

Денис Малюська стверджує, що не зважаючи на обмеженість реформи, скасування архаїчної норми часів Радянського Союзу є позитивним кроком для ринку. Легше житиметься і самому регулятору, якому не вистачало інструментів та ресурсів контролювати процес надходження та витрачання коштів на іноземних рахунках фізичних осіб.

Валютне регулювання потребує подальшої лібералізації, але в наших умовах навіть такі мікро-кроки є важливими. Достатньо нагадати, що ті дії, які зараз вилучені з режиму ліцензування, ще у 2001 році вважалися злочином та могли потягнути за собою два роки позбавлення волі,
– зауважив експерт.

Нагадаємо, НБУ спростив проведення іноземних операцій для українців.

Теги: Україна гроші НБУ Законодавство Бізнес
Джерело: 24 Канал
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