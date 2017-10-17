США розглядає можливість виходу з ядерної угоди із Іраном
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Глава Білого дому Дональд Трамп заявив про можливість повного виходу Сполучених Штатів з ядерної угоди із Іраном.
Відповідне рішення може бути прийнято, якщо Конгрес США не внесе зміни до угоди 2015 року, повідомляє "Тиждень".
"Ми подивимося, що станеться на другому етапі. Може трапитися повне припинення участі США, ця можливість дуже висока", – заявив президент США Дональд Трамп.
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Американський президент додав, що лідери Ірану є "відмінними учасниками переговорів, які уклали відмінну угоду для себе, але жахливу для США".
Нагадаємо, 12 жовтня у США заявили, що виходять зі складу ЮНЕСКО – Організації ООН з питань освіти, науки і культури.
Джерело: 24 Канал
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