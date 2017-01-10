США розширили санкції проти російських високопосадовців

Уряд США розширив санкційний список росіян в рамках так званого "Закону імені Магнітського".

Про це оголосило міністерство фінансів США, інформує ТАСС.

Зокрема, у цей перелік потрапили глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, а також Станіслав Гордієвський, Дмитро Ковтун, Андрій Луговий і Геннадій Плаксін.

До слова, Ковтуна і Лугового влада Великобританії звинувачувала у вбивстві колишнього співробітника ФСБ Росії Олександра Литвиненка в Лондоні.

Нагадаємо, на початку року з'явилась інформація, що сенатори від обох партій готують новий законопроект про додаткові санкції проти Росії через її хакерські атаки під час виборів президента США та через ситуацію в Україні та на Близькому Сході.