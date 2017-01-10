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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

США розширили санкції проти російських високопосадовців

23:55, 9 січня 628 Читать новость на русском
Санкції розширили в рамках
Санкції розширили в рамках "Закону імені Магнітського" / pravda.if.ua

Уряд США розширив санкційний список росіян в рамках так званого "Закону імені Магнітського".

Про це оголосило міністерство фінансів США, інформує ТАСС.

Зокрема, у цей перелік потрапили глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, а також Станіслав Гордієвський, Дмитро Ковтун, Андрій Луговий і Геннадій Плаксін.

До слова, Ковтуна і Лугового влада Великобританії звинувачувала у вбивстві колишнього співробітника ФСБ Росії Олександра Литвиненка в Лондоні.

Нагадаємо, на початку року з'явилась інформація, що сенатори від обох партій готують новий законопроект про додаткові санкції проти Росії через її хакерські атаки під час виборів президента США та через ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

Теги: Санкції Новини Росії США Політика
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