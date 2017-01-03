Стало відомо, чим небезпечні феєрверки

У Німеччині через новорічні феєрверки рівень забруднення повітря перевищив допустимі норми.

Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, заміри, що проводили в Мюнхені в новорічну ніч, показали, що рівень шкідливих речовин в повітрі перевищив в 27 разів рекомендовані ЄС 50 мікрограм шкідливих часток на кубометр повітря.

Екологи підрахували, що за один день через феєрверки країна створила небезпечних викидів рівнозначних до 15% всіх автомобільних викидів за рік.

За словам и експертів, мікрочастки, які залишаються після феєрверків потрапляють в легені і можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Організації з захисту навколишнього середовища вимагають від влади ввести заборону на використання феєрверків приватними особами.

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