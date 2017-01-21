Стало відомо, коли Олександра Олеся перепоховають в Україні

Останки письменника Олександра Олеся перевезуть в Україну до кінця наступного тижня.
Про це заявив на вечорі пам’яті поета у Празі повірений України в Чеській Республіці Зіновій Гошовський, передає "Радіо Свобода".
Ми отримали всі дозволи. Це була складна процедура за чеськими законами. В середині тижня буде прощання в Празі,
– наголосив дипломат.
Крім того, 21 січня у Празі з ініціативи української громади відслужили панахиду за Олександром Олесем і його дружиною Вірою Кандибою.
Нагадаємо, 3 січня у Чехії розгорівся скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого вирішили примусово ексгумувати.
Після втручання українських дипломатів останки письменника та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.
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