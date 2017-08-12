Стало відомо, що чекає на затриманих в Іспанії українських моряків

Затримані в Іспанії українські моряки екіпажу судна Lady Boss будуть передані до суду першої інстанції Мадрида.

Про це повідомляє DW.

Згідно з повідомленням, затримані в Іспанії за підозрою в контрабанді наркотиків українські моряки перебувають в установі утримання у місті Альмерія на південному сході Іспанії.

Нагадаємо, у Середземному морі біля південного узбережжя Іспанії королівський спецназ взяв під контроль суховантаж Lady Boss. На кораблі були 11 українців, а також було виявлено 600 мішків з гашишем вагою 18 тонн.



Як повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, стан затриманих в Іспанії українських моряків – задовільний.