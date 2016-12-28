Стало відомо, які політичні партії не встигли використати державні гроші

Наразі дві політичні партії не використали кошти, які їм надала держава.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак написала у Facebook. Вона зазначила, що "Народний фронт" поверне на рахунки НАЗК невикористані 3 923 522, 97 грн, а партія "Самопоміч" – 1 866 114, 69 грн. Гроші повернуть до казначейства. Решта політичних партій, які були профінансовані НАЗК державним коштом – "Блок Петра Порошенка", Радикальна партія Олега Ляшка, "ВО "Батьківщина" – витратили все,

– додала Корчак. Вона пояснила, що звіти про використання державних коштів партіями надійдуть до Нацагентства вже у лютому. Читайте також: "Золото партії": скільки заробляє та витрачає "Батьківщина"

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter