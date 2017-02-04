Стець розповів про стан британського журналіста, пораненого в Авдіївці

Міністр інформаційної політики Юрій Стець повідомив, як себе зараз почуває британський журналіст Крістофер Нанн, який отримав поранення під час обстрілів терористами Авдіївки.
Як повідомив Стець, лікарям вдалося зберегти зір журналістові і зараз бачить на обидва ока.
Якщо все буде нормально, через 7 днів його можуть виписати з лікарні. Подальше відновлення зору залежатиме від якісної реабілітації,
– написав міністра у своєму Facebook.
Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що під час обстрілів Авдіївки поранень в обличчя зазнав британський фотокореспондент Крістофер Нанн.
Лікарі не гарантували, що йому вдасться зберегти зір на праве око.
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