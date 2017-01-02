Стрілянина в Стамбулі: дипломати підтвердили смерть росіянки

Внаслідок теракту в Стамбулі, коли невідомий розпочав стрілянину в популярному нічному клубі, загинула громадянка Росії.
Про це повідомляє генконсульство РФ у Туреччині, передає ТАСС.
"Інформація про загибель російської громадянки підтверджується. Мова йде про дівчину, яка спочатку вважалася громадянкою Азербайджану. Встановлено її особистість, документи підтверджують російське громадянство", – розповів представник дипустанови.
Крім того, серед загиблих виявився і громадянин Канади, що підтвердив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.
"Від імені всіх канадців і моєї дружини Софі приношу глибокі співчуття рідним і близьким усіх жертв цього жахливого теракту. Ми сподіваємося та молимося за швидке одужання поранених", – додав політик.
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Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з найпопулярніших нічних клубів Стамбула невідомий почав обстрілювати відвідувачів. У результаті щонайменше 39 осіб (25 чоловіків і 14 жінок) загинули та 70 отримали поранення.
Зауважимо, що серед жертв українців немає. Натомість 11 з упізнаних є громадянами Туреччини, 24 виявилися іноземцями: громадяни Саудівської Аравії, Канади, Бельгії, Тунісу, Індії, Сирії, Ізраїлю та Лівану. Серед загиблих може бути і громадянка Франції, яка мала також підданство Тунісу.
Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава", однак у вчиненні стрілянини підозрюється громадянин Узбекистану або Киргизстану.
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