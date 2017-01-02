Стрілянина в Стамбулі: дипломати підтвердили смерть росіянки

Внаслідок теракту в Стамбулі, коли невідомий розпочав стрілянину в популярному нічному клубі, загинула громадянка Росії.

Про це повідомляє генконсульство РФ у Туреччині, передає ТАСС.

"Інформація про загибель російської громадянки підтверджується. Мова йде про дівчину, яка спочатку вважалася громадянкою Азербайджану. Встановлено її особистість, документи підтверджують російське громадянство", – розповів представник дипустанови.

Крім того, серед загиблих виявився і громадянин Канади, що підтвердив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

"Від імені всіх канадців і моєї дружини Софі приношу глибокі співчуття рідним і близьким усіх жертв цього жахливого теракту. Ми сподіваємося та молимося за швидке одужання поранених", – додав політик.

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