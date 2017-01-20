Суд над суддею, що відпустила екс-командира "Беркута", перенесли

Засідання по справі судді Печерського районного суду Світлани Волкової, яка звільнила з-під варти екс-командира спецпідрозділу "Беркут" Дмитра Садовника, перенесли на 15 березня.

Таке рішення було прийнято у зв'язку із відсутністю прокурора, передає РБК-Україна. Таким чином, розгляд справи за обвинуваченням судді Волкової не відбувся. Наступне засідання призначено на 10:00 годину.

Також повідомляється, що прокурор не з'явився в суд через участь в інших слідчих діях.

Волкова була позбавлена статусу судді за порушення присяги, рішення по справі Садовника. За даним фактом порушено кримінальне провадження. Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі клопотання генерального прокурора постановила продовжити на місяць термін відсторонення судді Волкової від займаної посади.

Нагадаємо, колишній командир спецпідрозділу МВС "Беркут" Дмитро Садовник зумів втекти після зміни запобіжного заходу через домовленість з владою, пригрозивши розкрити певну інформацію щодо кривавих подій у Києві в лютому 2014 року.



Згодом стало відомо, що він отримав російське громадянство.