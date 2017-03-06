Суд не дозволив адвокатам Насірова відвести суддю

Солом'янський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні заяви адвокатів відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова щодо відводу судді.

Про це заявила суддя Олена Букіна, передає "Укрінформ".

"У задоволенні заяви адвокатів про відвід судді Олександра Бобровника відмовити", - наголосила вона.

Відтак, суддя Бобровник має продовжити розгляд клопотання САП про міру запобіжного заходу Роману Насірову.

Таке рішення суддя пояснила тим, що адвокати Насірова не надали достатньо доказів упередженості суді Бобровника, а тому згідно КПК не має підстав для задоволення відводу.

Рішення суду щодо відводу судді очікуване, бо клопотання було необгрунтованим - прокурор #САП — NAB Ukraine (@nab_ukr) 6 березня 2017 р.

Опісля Букіна оголосила судове засідання завершеним та попросила присутніх звільнити приміщення.

Зауважимо, що перерву оголошено на невизначений час.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня після судового процесу представник сторони обвинувачення повідомив, що 72 години з моменту вручення підозри Насірову, протягом яких має бути обрано запобіжний захід, спливають об 11 годині вечора 5 березня.



Відтак, адвокати Романа Насірова вирішили затягнути судовий процес і в неділю 6 березня заявили клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.



Згодом сам Бобровник підкреслив, що в неділю чергового слідчого судді щодо відводів немає, бо це не передбачено наказом. Тому у судовому процесі було оголошено перерву до 7 березня.