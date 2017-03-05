Суд відмовив адвокатам перенести засідання щодо Насірова

Суд відмовив адвокатам відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у клопотанні про перенесення засідання та долучив до справи довідки лікарів.

Адвокати Насірова вимагали перенести судове засідання допоки прокурори не доведуть, що підозрюваний може брати участь у ньому.

Сам Насіров також просив суддю дати йому час пройти обстеження.

Я не готовий – ризик інфаркту. І після цього я готовий брати участь в засіданні і захищати себе в цій справі,

– зазначив він.

Судді відмовили їм у такому клопотанні.

При цьому судді задовольнили клопотання САП про залучення до матеріалів справи довідки Інституту кардіології ім. Стражеско. Згідно з цим документом, стан здоров'я Насірова дозволяє йому брати участь у засіданні.

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Нагадаємо, засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову було призначене на 19:00 4 березня. Втім спершу приміщення, де мало відбутися засідання, начебто "замінували", проте повідомлення виявилося хибним. Близько 21:30 суд все-таки почав роботу, проте адвокати Насірова наполягли на тому, що їхній підзахисний кволий та потребує переміщення у лікарню. Судді вирішили перенести засідання.



Засідання відновилося вранці, 5 березня.



За словами нардепа Мустафа Найєм, єдина причина відстрочки засідання щодо Насірови – це спроба уникнути відправки в СІЗО закінченням норми про 72 години, протягом яких затриманому зобов'язані обрати запобіжний захід або відпустити. Цей строк спливає ввечері, 5 березня.