Суд "замінували", щоб Насіров міг утекти, – нардеп

Будівлю Солом'янського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби Романа Насірова, "замінували", щоб сам Насіров міг утекти.

Про це заявив народний депутат Юрій Дерев'янко журналістам в прямому ефірі. За його словами, таким "замінуванням" адвокати намагаються тягнути час.

Тягнеться час для того, щоб реалізувати тактику захисту і перенести засідання на наступний день. Щоб під час цієї перерви пан Насіров міг спокійно вийти з залу суду, адже наразі він не є арештованим і має повне право залишити будівлю,

– зазначив нардеп.

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Нагадаємо, раніше надійшло повідомлення, що будівлю Солом'янського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби Романа Насірова, нібито замінували. На місце події прибули вибухотехніки. Усіх журналістів вивели на вулицію.



Проте станом на 18:40 – інформація про замінування не підтвердилась. Журналістів пустили в приміщення.



Адвокат повідомив, що 6 березня суд обере запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.