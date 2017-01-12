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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Суддю із сумнівною репутацією відсторонили від роботи

12:50, сьогодні 179 Читать новость на русском
Артур Ємельянов
Артур Ємельянов / gordonua.com

Вища рада юстиції на два місяці усунула від роботи суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

Про це повідомляє "Українська правда".

Відповідне рішення ВРЮ ухвалила на своєму засіданні сьогодні, 12 січня.

Вища рада юстиції вирішила задовольнити клопотання заступника генпрокурора про тимчасове відсторонення Ємельянова від здійснення правосуддя строком на два місяці до 12 березня 2017 року,
– сказав голова ради Ігор Бенедисюк.

Наразі Ємельянов під слідством. Генпрокуратура підозрює його у тиску на суддів низки господарських судів. Мовляв, він вимагав у підлеглих суддів прийняття потрібних рішень.

За 2015 рік суддя Ємельянов задекларував 10 мільйонів гривень при річній зарплаті 226 тисяч гривень.

Читайте також: Як потрібні справи потрапляють до "правильних" суддів – розслідування

Нагадаємо, що саме Артур Ємєльянов балотується на пост голови Господарського суду, який уже його очолював з 2012 по 2014 роки.

Теги: Україна Судді Вища рада юстиції
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