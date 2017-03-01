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Судова система України – організована злочинна група на зразок наркокартелю, – експерт

16:25, сьогодні 385 Читать новость на русском
Верховний Суд закрив справи проти одіозного екс-регіонала
Верховний Суд закрив справи проти одіозного екс-регіонала / 24 канал

Рішення Верховного Суду в справі екс-регіонала Іванющенка – жирна крапка в його легітимності. ВСУ продемонстрував, що він наскрізь корумпований і приймає антидержавницькі рішення, коли найбільші корупціонери режиму Януковича виявляються безневинними.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи, закриття Верховним Судом справ проти екс-регіонала Юрія Іванющенка.

Це сигнал того, що в суді одні пристосуванці, які готові працювати на політиків за гроші. На Конституцію чи народ вони ніколи працювати не будуть,
– вважає експерт.

За словами Давидюка, потрібно йти на болючі реформи. Якщо влада не почне робити реформу судової системи, говорить він, особливо її найвищого рівня, то самі політики втратять свою легітимність, рейтинги і згодом стануть жертвами цієї судової системи.

Як зазначає політолог, нинішня судова система – це організована злочинна група, яка своїм логотипом вибрала державний герб. Крім заробляння грошей і прислуговування політичним керівниками, вони нічого не роблять. Це підтверджує той факт, що одного із найбільш епатажних злочинців в історії країни – Юрія Іванющенка – ніхто не чіпає. Єдине, що залишилося – дати його героя України, бо більшого абсурду представити складно.

Микола Давидюк також вважає, що нинішня реформа судової системи – це окозамилювання, де, окрім підвищення зарплат суддям, нічого не відбувається. Приймаються певні теоретичні норми, які гарно виглядають на папері. В житті вони не працюють.

Йде легалізація стилю життя суддів. Їм дадуть по 400 тисяч гривень зарплати, щоб було зрозуміло, звідки в них машини люкс-класу, будинок в Лондоні і інші елітні речі. Це ж кланова система, де більшість працюють сім’ями. Це аналог італійської мафії чи мексиканських наркокартелів,
– зазначає експерт.

Політичний експерт переконаний, що наповнення судової системи повинно бути іншим. Ті кадри, які вже "заробили" мільйони і мільярди, не мають права там працювати. А в нас, зауважує він, одну й ту саму колоду тасують по 3-5 раз.

При цьому Микола Давидюк вважає, що реальне покарання прибічників режиму Януковича може відбутися на четвертому чи п’ятому році президентської каденції Петра Порошенка.

Якщо не буде жодної судової дії по режиму Януковича, то Порошенку буде важко балотуватися. Адже він прийшов до влади на хвилі Майдану,
– говорить експерт.

Найгірше, за його словами, що нинішня влада не розуміє законів політики: якщо ти не змінюєш судову систему, то завтра вона посадить тебе. Юрій Луценко і Юлія Тимошенко в цьому переконалися. Тому влада повинна розуміти, що наступні, хто буде сидіти, будуть представники БПП.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка. Інтерпол перестав розшукувати одного з найближчих соратників Януковича Юрія Іванющенка у квітні 2016 року на підставі того, що суд закрив справу "Юри Єнакіївського". Прізвище Іванющенка знову зявилося в базі Інтерполу 4 липня.

Теги: Україна Верховний суд України Політика Віктор Янукович
Джерело: 24 канал
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