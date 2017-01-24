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Супрун розповіла, з чого почався скандал з Тодуровим

22:23, сьогодні 227 Читать новость на русском
Уляна Супрун розповіла про конфлікт з Тодуровим
Уляна Супрун розповіла про конфлікт з Тодуровим / Кадр з відео

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, що стало причиною конфлікту з директором Інституту серця МОЗ України Борисом Тодуровим.

Про це вона розповіла в ефірі 24 Каналу у програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Супрун зізналась, що особистого конфлікту з паном Тодуровим у неї немає.

Я не маю конфлікту з паном Тодуровим. Це все почалось після фото, яке я опублікувала на своєму Facebook, пан Тодуров написав коментар, а я жартівливо йому відповіла. І з того часу, не знаю, чи це була образа, але відтоді він почав кидати багато звинувачень у мою сторону. Він кілька разів писав у Facebook, ходив на ефіри, публікував відео на соцмережах, але я не відповідала, я в особистості з іншою людиною не лізу,
– наголосила Супрун.

Вона пояснила, що оскільки Інститут серця входить у структуру Міністерства охорони здоров’я, тому Борис Тодуров є її підлеглим.

"Він є мій підлеглий і думаю, що це не етично і не правильно, щоб це виходило на публічний рівень, тому я не коментувала. Але коли пішли звинувачення на адресу МОЗ, то ми відповіли від імені МОЗ і з фактами, і з цифрами, щоб показати, що те, що говорить пан Тодуров є неправдою", – підсумувала Уляна Супрун.

Читайте також: Коли ми починаємо зміни, які не задовольняють корупціонерів, спостерігаємо інформаційні атаки, – Супрун

Теги: Україна Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Політика Скандал
Джерело: 24 Канал
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