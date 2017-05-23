Суркіси відсудили в держави більше мільярда гривень

Окружний адміністративний суд Києва 17 травня задовольнив позов 6 фізичних осіб до Національного банку, Фонду гарантування вкладів і уповноваженої на тимчасової адміністрації "ПриватБанку", визнавши незаконний договір про продаж фінустанови Міністерства фінансів в грудні 2016 року в частині, де він порушує права позивачів.

Про це повідомляють "Українські новини". Імена позивачів суд не розголошує, але в матеріалах справи фігурують власники медіа-групи "1 + 1" (належить Ігорю Коломойському та Ігорю Суркісу) і "А-Банку" (належить родині Суркісів).



Крім цього, з держбанку суд стягнув на користь позивачів в цілому 1,047 мільярда гривень, 266 тис. доларів і 7864 євро.



Рішення суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції. Читайте також: Коломойський розповів, куди зникли мільярди з "Приватбанку"