Суркіси відсудили в держави більше мільярда гривень

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Окружний адміністративний суд Києва 17 травня задовольнив позов 6 фізичних осіб до Національного банку, Фонду гарантування вкладів і уповноваженої на тимчасової адміністрації "ПриватБанку", визнавши незаконний договір про продаж фінустанови Міністерства фінансів в грудні 2016 року в частині, де він порушує права позивачів.
Про це повідомляють "Українські новини".
Імена позивачів суд не розголошує, але в матеріалах справи фігурують власники медіа-групи "1 + 1" (належить Ігорю Коломойському та Ігорю Суркісу) і "А-Банку" (належить родині Суркісів).
Крім цього, з держбанку суд стягнув на користь позивачів в цілому 1,047 мільярда гривень, 266 тис. доларів і 7864 євро.
Рішення суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції.
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