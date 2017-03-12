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Суцільні руїни: на відео зняли обстріляні бойовиками будинки в Авдіївці

19:34, сьогодні 277 Читать новость на русском
Зруйновані помешкання Авдіївки зняли на відео
Зруйновані помешкання Авдіївки зняли на відео / Скріншот

Українські військові зняли на відео зруйновані помешкання мирних жителів Авдіївки після обстрілів бойовиків.

Про це повідомляє Військове телебачення України.

"Життя – ціле, це найголовніше. Все решта робитиметься. Будемо надіятися на те, що нам це все зроблять", – розповіла пані Оксана, демонструючи свою зруйновану обстрілами квартиру.

Ще один мирний житель Авдіївки розповів, що постраждали його сусіди в багатоквартирному будинку.

"Пошкоджені дах, кухня та стіни. Було два вибухи, третій потрапив у будинок. Ми встигли вискочити по коридору, щоправда, там нічого не було видно, по перилах орієнтувалися, щоб спуститися у підвал", – розповів чоловік.

Читайте також: Пекельна Авдіївка: як наші воїни захищають українську землю

Теги: Україна Авдіївка Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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